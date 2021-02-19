Новини • Агресія Росії проти України, Окуповані території - Крим і Донбас

ТКГ не обговорює питання про передачу 4 жінок, яких терористи збиралися передати Медведчуку, - Резніков

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ТКГ не обговорює питання про передачу 4 жінок, яких терористи збиралися передати Медведчуку, - Резніков
У межах ТКГ не обговорюється питання передачі утримуваних на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей чотирьох жінок, яких бойовики ОРДЛО планували в односторонньому порядку передати главі партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку.

Про це віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив в ефірі телеканалу "1+1", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ні. Як раз росіяни заявили і акцентували увагу, що спочатку дев'ять, а потім вже чотири особи будуть передаватися поза межами мінського процесу і нормандського формату. Вони сказали, що передадуть тій людині, яка свято вірить у мінські домовленості і назвали прізвище цього нардепа (Медведчука. - Ред.). Це була провокація. Україна на неї не відреагує в жодному разі", - заявив Резніков, відповідаючи на запитання ведучої - чи ведуться переговори про звільнення утримуваних 4 осіб.

Він додав, що українська делегація в ТКГ готова забрати всіх незаконно утримуваних українців без жодних умов і обмежень, однак відбуватися це має виключно в межах узгодженого мінського процесу.

"Якщо вони хочуть віддати нам утримуваних українців, то глава української делегації Леонід Кравчук готовий зустрітися з омбудсменом України Людмилою Денісовою і на будь-якому КПВВ на лінії зіткнення забрати людей і надати їм медичну допомогу", - заявив Резніков.

Також читайте: Передачі полонених з ОРДЛО не буде, є лише режим обміну на рівні держави, - Кравчук

Топ коментарі

  • Татьяна Лайф
    Вчера увидела рекламу на ютубе, где снят был целый эпизод, какие это хорошие женщины, истории их задержания ,при этом , какая 'плохая Украина ' и 'какой хороший и благородный кум путена ', Что очевидно, медведчук пытается использовать пленных в. своих политических интересах. После закрытия его рупоров кремля, он пытается слепить из себя великого спасителя. Он пытается влезть опять в минский / нормандский процесс, чтобы вернуть путину утраченные каналы. Всем понятно, что именно из-за Медведчука эти женщины оказались в тюрьмах ордло, одного звонка , одного его чиха хватило бы, чтобы, если бы он реально хотел этого, не только эти женщины, но и все остальные пленные были бы освобождены. Но нет, это низкое животное уже перешло к прямому шантажу Украины через пленных.
  • Myko
    В Енакиево закрывают очередную школу. Когда люди вышли ее отстаивать, "власти" прислали силовиков, чтобы тех разогнали. После чего люди пошли жаловаться на закрытие единственной школы в районе в отдел образования. Те в свою очередь слили списки жалобщиков силовикам. Теперь людям за попытку отстоять школу, звонят, угрожают бросить на подвал.
    Я думаю, они должны быть счастливы. Главное ведь то, что проклятые бЕндеры не заставляют учить украинский язык.
  • Lvbnhj
    ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 6184 ТКГ не обсуждает вопрос о передаче 4 женщин, которых террористы собирались передать Медведчуку, - Резников - Цензор.НЕТ 5321
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