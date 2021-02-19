Малоймовірно, що коронавірус завезли в Китай ззовні, - ВООЗ

Версія про те, що коронавірус могли завезти в Китай з іншої країни в заморожених продуктах або якимось іншим способом, вкрай малоймовірна.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це на брифінгу заявив глава групи експертів ВООЗ Пітер Бен Ембарек.

За його словами, в Китаї були виявлені лише поодинокі випадки коронавірусу в заморожених продуктах, і їх не могли завезти до країни у 2019 році, коли ніде у світі не фіксували коронавірусу.

"Тому ідея потрапляння вірусу до Китаю у 2019 році через продукти харчування - це не та версія, на якій ми фокусуємося", - зазначив Ембарек.

Він додав, що ВООЗ схиляється до тієї версії, що коронавірус міг поширитися на ринку в Ухані через заморожене м'ясо місцевої худоби.

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Як повідомлялося, експерти ВООЗ відвідали шпиталь у місті Ухань, де лікувалися перші пацієнти з коронавірусом. Вони побували і на продовольчому ринку, де було вперше виявлено випадки інфікування, а також у центрі контролю за хворобами та центрі боротьби із захворюваннями тварин.

Група з 13 експертів прибула до Уханя 14 січня. До складу команди ВООЗ увійшли фахівці зі США, Австралії, Німеччини, Японії, Великої Британії, РФ, Нідерландів, Катару та В'єтнаму.