Ворог за добу чотири рази порушив режим "тиші" на Донбасі, українські воїни відкривали вогонь у відповідь, втрат немає, - штаб ОС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з автоматичних станкових та ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї неподалік населеного пункту Шуми. Поблизу Південного ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів, а біля Майорська – зі стрілецької зброї.
На обстріли з боку противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Повідомляється, що про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.
"Бойових втрат серед наших воїнів немає", - йдеться в повідомленні.
У пресцентрі ОС також повідомили, що від початку поточної доби, 19 лютого, обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.