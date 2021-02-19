Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії

Військовий прокурор Ваге Арутюнян повідомив, що в 2020 році у військових частинах Збройних сил Вірменії зареєстровано 3016 злочинів, що на 2087, або втричі більше, ніж роком раніше (929 випадків).

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Азатуюн.

На нараді, проведеній генеральним прокурором, було зазначено, що різке зростання злочинів пов'язане з війною, 1501 злочин, або приблизно 50%, було зафіксовано під час воєнного стану і бойових дій. Із 3016 злочинів 55% були тяжкими і особливо тяжкими.

Кількість загиблих під час служби протягом 2020 року остаточно не з'ясовано у зв'язку з неповним упізнанням тіл загиблих військовослужбовців, мирних жителів і продовженням пошуків зниклих безвісти військовослужбовців.

Упізнано тіла 3389 військовослужбовців. Унаслідок бойових дій поранень зазнали 9094 людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.