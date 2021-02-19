Унаслідок бойових дій у Нагірному Карабасі поранень зазнали 9094 людини, - прокуратура Вірменії
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Радіо Азатуюн.
На нараді, проведеній генеральним прокурором, було зазначено, що різке зростання злочинів пов'язане з війною, 1501 злочин, або приблизно 50%, було зафіксовано під час воєнного стану і бойових дій. Із 3016 злочинів 55% були тяжкими і особливо тяжкими.
Кількість загиблих під час служби протягом 2020 року остаточно не з'ясовано у зв'язку з неповним упізнанням тіл загиблих військовослужбовців, мирних жителів і продовженням пошуків зниклих безвісти військовослужбовців.
Упізнано тіла 3389 військовослужбовців. Унаслідок бойових дій поранень зазнали 9094 людини.
Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.
Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.