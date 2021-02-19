Сьогодні США оприлюднять доповідь про нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Сьогодні, 19 лютого, влада Сполучених Штатів опублікує доповідь про нові додаткові санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це виданню Bloomberg заявили інформовані джерела, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Очікується, що нові санкції торкнуться невеликої кількість пов'язаних з Росією організацій.

При цьому США мають намір утриматися від запровадження санкцій проти німецьких підприємств, пов'язаних з газопроводом, зазначено в повідомленні.

Джерела пояснили подібне прагнення бажанням американської адміністрації зупинити будівництво "Північного потоку-2", не викликаючи антагонізму в Німеччині.

Також читайте: Конгресмени США просять Держдеп відзвітувати про санкції проти "Північного потоку-2"

Раніше група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани із запровадження санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Конгресмени впевнені, що завершення будівництва Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоб чинити політичний тиск по всій Європі.