Саєнко щодо ветування Зеленським закону про повернення конкурсів для держслужбовців: Це прямий натяк ВР, що потрібно призначати міністра. Нехай навіть із третьої спроби

Ветуванням закону про повернення конкурсів для держслужбовців президент України Володимир Зеленський прямо натякнув Раді, що потрібно призначати міністра, нехай і з третьої спроби.

Про це ексміністр Кабміну Олександр Саєнко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Відносини Президента і Парламенту стають дедалі колоритнішими (закон, до речі, підтримали 289 депутатів, з них 225 "слуг народу"). А як же тепер виплати боргів шахтарям (саме через це в.о. мав отримати повноваження на підписання фінансових документів і ВРУ окремо ухвалила рішення про негайне підписання закону спікером). І цікаво подивитися на здивовані обличчя наших партнерів з ЄС, які радісно вітали ухвалення цього закону. Я так розумію, - це прямий натяк парламенту, що потрібно призначати міністра. Навіть з третьої спроби... Ну-ну…", - написав він.

Саєнко нагадав, що президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Глава держави пропонує ухвалити закон у новій редакції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський ветував закон про повернення конкурсів для держслужбовців

Нагадаємо, Верховна Рада 28 січня вдруге провалила призначення Вітренка першим віцепрем'єром і міністром енергетики. За відповідне рішення проголосували лише 204 депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

До цього 17 грудня 2020 року Верховна Рада не змогла призначити Вітренка на посаду першого віцепрем'єр-міністра - міністра енергетики. Тоді проголосували "за" лише 186 народних депутатів.