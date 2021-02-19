За добу у світі виявили 398,2 тис. нових випадків COVID-19, померли 11,4 тис. осіб. Загальна кількість інфікованих перевищила 110,8 млн
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Станом на ранок 19 лютого у світі зареєстрували 398 268 нових випадків захворювання коронавірусною хворобою COVID-19. Померли за добу - 11 497 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 110 840 990 випадків інфікування, з них 398 268 тільки за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померло вже 2 452 623 особи, з них 11 497 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 85,7 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія і Велика Британія.
Україна зараз на 17-му місці світового рейтингу і на 8-м в Європі. Разом з тим варто зазначити, що Україна посідає 18-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 9.