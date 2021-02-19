ВРП відкрила дисциплінарне провадження проти ще трьох суддів ВАКС, - пресслужба Антикорупційного суду
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Антикорупційного суду.
"Відповідному рішенню дисциплінарного органу передувало повідомлення суддів про втручання члена ВРП у їхню діяльність щодо здійснення правосуддя у вказаному кримінальному провадженні. Також у межах дисциплінарного провадження, судді подали дві заяви про відвід члена ВРП, з огляду на наявність обставин, які викликають сумнів у його неупередженості під час розгляду дисциплінарних скарг, втім вони не були задоволені", - наголошують в Антикорупційному суді.
Крім цього, підкреслюється, що дата і час розгляду дисциплінарних скарг на суддів ВАКС ще не відомі, проте "судді ВАКС Віктор Маслов, Ігор Строгий і Леся Федорак мають намір відстоювати свою позицію у встановленому законом порядку".