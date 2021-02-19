Політичний тиск на Росію має збільшуватися, - Кулеба

Україна разом з міжнародними партнерами працює над посиленням політичного тиску на Російську Федерацію. Зокрема, триває робота в міжнародних судах.

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Разом з тим, за словами міністра, цього року запустять "Кримську платформу".

"Ми будемо працювати в міжнародних судах для притягнення РФ до міжнародної політичної відповідальності. Будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб тиск на Росію збільшувався, щоб ціна її агресії проти України ставала дедалі дорожчою", - заявив він.

Читайте: Україна і НАТО подолають будь-який виклик, з яким можуть зіткнутися в майбутньому, - Кулеба