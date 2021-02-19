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Політичний тиск на Росію має збільшуватися, - Кулеба

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Політичний тиск на Росію має збільшуватися, - Кулеба
Україна разом з міжнародними партнерами працює над посиленням політичного тиску на Російську Федерацію. Зокрема, триває робота в міжнародних судах.

Про це заявив під час брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Разом з тим, за словами міністра, цього року запустять "Кримську платформу".

"Ми будемо працювати в міжнародних судах для притягнення РФ до міжнародної політичної відповідальності. Будемо працювати з міжнародними партнерами, щоб тиск на Росію збільшувався, щоб ціна її агресії проти України ставала дедалі дорожчою", - заявив він.

Читайте: Україна і НАТО подолають будь-який виклик, з яким можуть зіткнутися в майбутньому, - Кулеба

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Топ коментарі

  • Олександр Філіпов
    Начните с визового режима с агрессором. Для начала.
  • 5 копійок
    Хто його буде збільшувати коли Бубачка заглядує ***** вглаз?
  • Zemer
    Пускай Бубочка и его шобло вначале снизят давление в электросетях **********
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