Новини • Окуповані території - Крим і Донбас, Коронавірус і карантин

У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу. ДОКУМЕНТ

10 15730
У "ДНР" катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу. ДОКУМЕНТ
На окупованих територіях Донецької області критична ситуація зі смертністю від коронавірусу.

На сайті "Інформаційний спротив" було опубліковано документ, підготовлений на ім'я т.зв. "Глави "ДНР" Дениса Пушиліна, в якому йдеться про те, що на окупованих територіях Донецької області критична ситуація зі смертністю від коронавірусу, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з цим документом приріст захворюваності в невизнаній "ДНР" за січень 2021 року (порівняно з груднем 2020 року) становив + 133%, а приріст смертності від коронавірусу за цей же період + 131%.

Також привертає увагу в документі факт, що смертність при коронавірусі в т.зв. "ДНР" становить майже 9% і є найвищою в світі. При цьому, на вільній території України становить 1,9%, а в світі в середньому - 2,2%.

Також читайте: Росії нині невигідно приєднувати до себе нові території. Вона чекає моменту, щоб нас усіх поглинути, - Кислиця

У той же час, представники т.зв. "МОЗ ДНР" офіційно заявляють, що ситуація стабільна і йде на поліпшення, а смертність знижується.

У ДНР катастрофічна ситуація зі смертністю від коронавірусу 01

Топ коментарі

  • Garry Grant
    Можно посоветовать лугандонцам побольше смотреть зомбоящик. Там процветание и счастье. А вообще-насрать.
  • Підлога Маккартні
    В "ДНР" катастрофическая ситуация со смертностью от коронавируса - Цензор.НЕТ 1314
  • WiM
    твари...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини