"Слуга народу" розглядатиме питання відставки Степанова, якщо він провалить вакцинацію, - Верещук

У "Слузі народу" вважають, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов несе особисту відповідальність за початок вакцинації, і в разі її провалу фракція ініціюватиме відставку міністра.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24", про це заявила нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук.

"Пан Степанов персонально несе відповідальність за початок вакцинації зокрема, попри те, що є відповідальність пана Ляшка (головного санітарного лікаря. - Ред.) і всіх інших осіб", - сказала Верещук.

Також вона відповіла на запитання, чи буде фракція, в разі провалу початку вакцинації, розглядати питання про відставку Степанова.

"Ми будемо розглядати таке питання. Я вважаю, що це не покарання. У будь-якому разі міністр Степанов далі не зможе, перебуваючи на посаді, бути ефективним і таким, якому довіряє суспільство. Йдеться про слово - він дав слово не тільки нам як фракції, але і всьому суспільству до кінця місяця розпочати вакцинацію", - сказала Верещук.

За словами нардепки, потенційна кандидатура на місце міністра пройде ретельну перевірку.

"Якщо буде ініційована та проголосована відставка міністра Степанова, обов'язково людина, яка буде номінуватися на посаду, буде перед тим нами екзаменуватися, протестована і рекомендована до голосування", - пояснила Верещук.

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