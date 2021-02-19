У світі зробили вже понад 193 млн щеплень проти COVID-19, - Bloomberg
Про це свідчать дані агентства Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
За даними видання, вакцинація стартувала у 87 країнах.
Лідерами за кількістю введених доз є:
США - 59 млн доз;
Китай - 40,5 млн доз;
Країни ЄС - 24,3 млн доз;
Велика Британія - майже 17 млн доз;
Індія - 9,8 млн доз.
Водночас лідерами за кількістю доз на 100 осіб є Ізраїль (78,06), Сейшельські острови (63,91), Об'єднані Арабські Емірати (49,99), Велика Британія (25,45) та США (17,80).
Як повідомлялося, напередодні вакцинація почалася вже в Зімбабве. Водночас Україна нині чекає на прибуття першої партії вакцини проти коронавірусу. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов учора ввечері вилетів до Індії для переговорів про постачання додаткових обсягів вакцин Oxford/AstraZeneca та NovaVax.