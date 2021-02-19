ФСБ РФ повідомляє про затримання "прихильників української молодіжної радикальної групи": Писали на будинках "екстремістські" заклики

Співробітники ФСБ РФ заявляють про затримання прихильників української молодіжної радикальної групи "МКУ" у Воронежі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ФСБ.

"Федеральною службою безпеки Російської Федерації у взаємодії з Міністерством внутрішніх справ Російської Федерації і Слідчим комітетом Російської Федерації припинена в місті Воронежі діяльність прихильників української молодіжної радикальної групи "МКУ", причетних до пропаганди ідеології неонацизму і масових убивств, провокування міжнаціональних конфліктів, вчинення насильницьких злочинів", - йдеться в повідомленні.

У ФСБ зазначили, що у затриманих було вилучено екстремістську літературу, символіку націоналістичних організацій, холодну зброю, засоби зв'язку, що містять інформацію про скоєні злочини. Крім того, в гаражі одного із затриманих виявлено та направлено на вибухотехнічну експертизу предмет, "схожий на мінометну міну часів ВВВ".

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На сайті Слідкому РФ у Воронезькій області зазначається, що порушено дві кримінальні справи стосовно трьох місцевих жителів віком 18, 19 і 33 роки та інших невстановлених осіб.

За попередніми даними, в січні 2020 року в місті Воронежі 19-річний місцевий житель "створив злочинну групу" для здійснення діяльності, спрямованої на розпалювання національної ворожнечі, ненависті, ворожнечі, а також на приниження гідності групи осіб за ознаками національності.

"З цією метою в квітні 2020 року підозрюваний виготовив трафарет з текстом екстремістського характеру, спрямованого на пропаганду і розпалювання міжнаціональної ненависті і ворожнечі, за допомогою якого він і 33-річний учасник групи розмістили відповідні написи на стінах житлових будинків у Комінтернівському та Лівобережному районах Воронежа. Крім того, в жовтні 2020 року учасник групи, якому на момент скоєння злочину було 17 років, під керівництвом 33-річного чоловіка за допомогою аерозольної фарби наніс напис екстремістського змісту на паркані біля одного з будинків у Лівобережному районі Воронежа", - зазначили у СК РФ.

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