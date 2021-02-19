Не бачу жодних причин для занепокоєння. Працюємо над організацією розмови, - Кулеба про відсутність контакту між Зеленським і Байденом
Про це на брифінгу заявив глава МЗС Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, відсутність розмови між Байденом і Зеленським пов'язана з тим, що зараз американський президент більше сконцентрований на внутрішньополітичному порядку денному США.
"Кількість його міжнародних контактів зведено практично до нуля. До того ж Білий дім оголосив, що через карантинні обмеження зустрічі проводяться в онлайн-режимі. Але ми, безумовно, працюємо над організацією розмови (між Байденом і Зеленським. - Ред.)", - заявив Кулеба.
Він додав, що зараз ведеться нормальна планова робота українським посольством у Вашингтоні щодо організації контакту між президентами України і США.
"Буквально вчора я отримав останній звіт з посольства нашого у Вашингтоні. Я не бачу ніяких причин занепокоєння", - зазначив глава МЗС.