Тривале непризначення міністрів може призвести до "паралічу діяльності всього міністерства", - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський просить Верховну Раду вилучити із Закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби" від 16 лютого 2021 року норми про обмеження виконання повноважень заступниками міністра, якщо посада міністра є вакантною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Зеленський повернув до парламенту цей закон зі своїми пропозиціями.

"Президент підтримує необхідність відновлення конкурсів на посади державної служби, які були припинені через обмежувальні заходи у зв'язку з поширенням коронавірусу. Водночас Володимир Зеленський звертає увагу Верховної Ради, що положення, в яких йдеться про виконання першим заступником міністра або заступниками міністра (в період, коли посада міністра вакантна) тільки окремих повноважень міністра, є неприйнятними, адже порушують конституційні норми щодо призначення за поданням прем'єр-міністра членів уряду України", - йдеться в повідомленні.

"Якщо протягом тривалого часу народні депутати не призначають міністра - а таке не раз у нас бувало, - ці норми закону призведуть до паралічу діяльності всього міністерства. У країні, яка воює і бореться з коронакризою, коли рішення треба ухвалити негайно, таке неприпустимо", - зазначив Зеленський.

Тому президент пропонує парламенту вилучити ці норми і розраховує на повну підтримку з боку народних депутатів.

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