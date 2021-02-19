На Закарпатті 120 шкіл відправили на "дистанційку" через зростання захворюваності на COVID-19

На Закарпатті 120 загальноосвітніх установ перевели на дистанційне навчання через стрімке поширення коронавірусу в області. Станом на вівторок, 16 лютого, таких шкіл в області було 72.

Ця цифра збільшується щодня, повідомив у коментарі УКРІНФОРМу керівник штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій на Закарпатті Ігор Шинкарюк, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільше закритих для очного відвідування учнями закладів освіти - на Рахівщині, Хустщині та в Ужгороді і районі.

Як повідомляють в Закарпатському обласному центрі громадського здоров'я, за минулу добу, 18 лютого, у 397 пацієнтів на Закарпатті підтверджено коронавірус методом ПЛР. Закарпаття наразі входить до п'ятірки регіонів, де коронавірус поширюється найстрімкіше. В області збільшили кількість COVID-ліжок до 2 тисяч, Закарпаття на 74% забезпечене киснем.

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