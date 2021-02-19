Вакцинація проти COVID-19 почнеться найближчим часом, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна розраховує отримати перші партії вакцини ще цього місяця.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр заявив під час години запитань до уряду в парламенті.

"Упевнений, що зсунуті терміни поставки вакцини істотно не вплинуть на вакцинальну кампанію, і вона почнеться найближчим часом", - сказав Шмигаль.

За словами прем'єр-міністра, Україна все ще розраховує отримати перші партії вакцини в лютому.

"Уже в кінці лютого – на початку березня надійдуть перші партії від Pfizer / BioNTech в кількості 117 тисяч доз. Це остання інформація, що вчора прозвучала від ЮНІСЕФ", - сказав глава уряду.

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