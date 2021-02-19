Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що протести проти режиму Лукашенка триватимуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тіхановська заявив в інтерв'ю "НВ".

"Моє повернення і повернення інших, як ви називаєте, опозиціонерів у Білорусь не змінить нічого. Це будуть ще жертви, це будуть ще вироки. Принаймні, ми тут можемо боротися, ми можемо привертати увагу до наших проблем. І ми не закликаємо. Ми підтримуємо людей, які знаходять у собі сили і мужність виходити на вулиці або тиснути на режим якимось іншим чином", - зазначила опозиціонерка.

За словами Тіхановської, протести проти режиму Лукашенка в Білорусі триватимуть.

"Усе не закінчилося. Люди не здалися, і люди не здадуться. Як то кажуть, усіх не пересаджати. Я розумію, що люди у в’язницях, що люди страждають. Люди жертвують життями, здоров'ям, свободою. Але свободу всередині, бажання змін ніхто у них не зможе забрати. І люди будуть боротися, поки влада не піде на переговори для організації нових, чесних виборів", - підкреслила лідерка білоруської опозиції.

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