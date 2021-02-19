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Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська

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Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська
Фото: LRT
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська заявила, що протести проти режиму Лукашенка триватимуть.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Тіхановська заявив в інтерв'ю "НВ".

"Моє повернення і повернення інших, як ви називаєте, опозиціонерів у Білорусь не змінить нічого. Це будуть ще жертви, це будуть ще вироки. Принаймні, ми тут можемо боротися, ми можемо привертати увагу до наших проблем. І ми не закликаємо. Ми підтримуємо людей, які знаходять у собі сили і мужність виходити на вулиці або тиснути на режим якимось іншим чином", - зазначила опозиціонерка.

За словами Тіхановської, протести проти режиму Лукашенка в Білорусі триватимуть.

"Усе не закінчилося. Люди не здалися, і люди не здадуться. Як то кажуть, усіх не пересаджати. Я розумію, що люди у в’язницях, що люди страждають. Люди жертвують життями, здоров'ям, свободою. Але свободу всередині, бажання змін ніхто у них не зможе забрати. І люди будуть боротися, поки влада не піде на переговори для організації нових, чесних виборів", - підкреслила лідерка білоруської опозиції.

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Топ коментарі

  • Nickol Nickols
    Юля Тимошенко тоже так говорила потом на коляске подъехала на готовое., кто был на Майдане не даст обмануть. Мое возвращение в Беларусь ничего не изменит, - Тихановская - Цензор.НЕТ 8505 Потом на коляске приехала в СНБО и сказала что бы Крым сдавали без выстрелов.
  • Garry Grant
    Короче,вы там отгребайте люлей в белоруских СИЗО, а светка покерує из-за границы.
  • Павло Макаренко
    Ги.
    Моє повернення в Білорусь нічого не змінить, - Тіхановська - Цензор.НЕТ 6537
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