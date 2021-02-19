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Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв

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Третина з того, що українці сплачують за газ та електроенергію йде посередникам - народний депутат Бондарєв
Ціни на комунальні послуги були б справедливими, якщо б держава більш рішуче працювала з енергетичними монополіями.

 Про це Костянтин Бондарєв заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

За словами парламентаря, на енергетичному ринку України панують монополісти.

"На жаль, держава не регулює сьогодні діяльність цих монополій. Законом передбачено, що до кінця цього року компанії все ж таки мали домовитись, яким чином встановлювати лічильники тим, кому вони постачають енергоресурси. Але сьогодні цього знову таки не має. З'явися урядовий законопроект, яким передбачається продовження цих термінів ще на 3 роки. Ми ("Батьківщина") категорично проти цього і підтримувати цю ініціативу не будемо", - запевнив народний обранець.

Нардеп також наголосив, що держава неефективно працює з монополіям. І нагадав, що більшість розподільчих компаній - це колишня державна власність, яка була приватизована у сумнівний спосіб.

"Уявіть собі: третина того, що ви сплачуєте за електроенергію йде розподільчим компаніям. "Батьківщина" зверталася до суду з приводу незаконності приватизації енергопостачальних компаній (обленерго та облгазів) і мереж. Але все зависло через те, що там є нерезиденти України, які не з'являються до суду", - пояснив народний депутат.

Водночас Костянтин Бондарєв закцентував на тому, що люди відмовляються платити за комунальні послуги.

"Підняли ціни на комунальні послуги у платіжках - люди не погоджуються із цим і перестають платити. Вони не вірять політиками, що вони щось змінять", - резюмував парламентар.

Топ коментарі

  • Игорь Бехтер
    Кстати с газом эти мошенники явно химичат.- Он не греет. Гонят наверное наполовину с воздухом,а кубы мотает. Это легко определить по тому как стал долго закипать чайник. А котел нужно выставлять уже на шестерку ,вместо тройки. И это при том,что проведены работы по утепление. Кто разоблачит этих аферистов ?
  • Трезуб Український
    Євреї отримали в Україні 100% влади. Результат їхнього управління - найбідніша країна Європи, обвішана борговими зобов'язаннями. Це при тому, що маємо і чудову землю, і корисні копалини, і людський трудовий ресурс. Для себе вони вміють створити багатство, а для країни - ні. Як так може бути? Дайте відповідь.
  • abril maya
    А половина идет конечным бенефициарам: Ахметову, Фирташу и Коломойскому. Тарифы повышаются , потому что олигархам хочется все больше и больше. Заметьте, курс гривны к доллару последний год ощутимо не менялся, но тарифы повысились, что является одним из доказательств вышесказанного.
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