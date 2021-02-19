Лапутіна заявила про недофінансування Мінветеранів: "Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно"

Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна заявила про недофінансування підзвітного відомства.

"Бюджет, який є у Міністерства ветеранів, надзвичайно маленький на всі проєкти", - сказала Лапутіна під час Години запитань до уряду у Верховній Раді в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За її словами, на цей момент відомство готує проєкт змін до державного бюджету і просить депутатів підтримати збільшення фінансування.

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"Реалізовувати політику щодо захисту наших захисників з таким бюджетом вкрай складно", - наголосила міністерка.