Саєнко про пропозицію Зеленського щодо виправлення в законі про держслужбу: Скидається на шантаж. Цинічно і не по-людськи
Про це ексміністр Кабміну Олександр Саєнко написав на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Отже Президент України пропонує прибрати правку #13 від Слуги Народу, за яку в залі проголосував 321! народний депутат - конституційна більшість як ніяк. Ця правка передбачає часткове обмеження повноважень виконуючих обов’язки на перші 60 днів, і повне - по завершенню цього терміну. Тобто в.о. міністра енергетики може підписати фінансові документи на виплати шахтарям, але не може призначити керівника підприємства. Після 60 днів він не зможе зробити і цього. Також забороняється покладання обов’язків міністра на особу, кандидатуру якого Верховна Рада відхилила (що є цілком логічним)", - написав він.
Саєнко зазначив, що "особливо надихає наведена аргументація "Верховна Рада фактично самоусувається від виконання конституційних повноважень з призначення за поданням Прем’єр-міністра членів КМУ" (мені здається Парламент вже двічі висловив свою позицію і звинувачувати його в самоусуненні точно некоректно). І ще одне "неприйняття ВРУ протягом тривалого часу рішення про призначення міністра неминуче призведе до паралічу діяльності відповідного органу". Скидається на шантаж - не призначаєте мого кандидата - паралізуєте роботу органу, тобто не виплачуємо ЗП шахтарям і тд. Цинічно і не по-людськи, але мабуть ім байдуже".
"Ну і наостанок. Говорять сьогодні на 9.15 терміново збирають профільний Комітет ВРУ щоб врахувати пропозиції Президента. Але ... Чи перегляне Парламент своє рішення, ухвалене в четвер 321!!! голосами? Чи піде Спікер на відверте порушення Регламенту якщо поставить розгляд закону сьогодні - оскільки депутати мають отримати документі не пізніше ніж за 3 дні. Питання риторичні. Прикро, що в цих політичних баталіях постраждають прості люди, які кілька місяців не можуть отримати чесно зароблені кошти", - резюмував Саєнко.
Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради закон про відновлення конкурсів на зайняття посад державних службовців. Глава держави пропонує прийняти закон у новій редакції.