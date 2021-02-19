Субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує, - Шмигаль

Глава Кабінету Міністрів Денис Шмигаль заявив, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує. Зараз їх отримують 5 мільйонів домогосподарств.

Про це він заявив у ході Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Зараз в Україні фактично 5 млн домогосподарств отримують допомогу від держави. Серед них 3 млн - це субсидіанти, 1,8 млн одержувачів отримують пільги від держави. Хочу запевнити, що субсидій вистачить на всіх, хто їх потребує", - сказав прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що фінансування призначених у січні субсидій проведено 1 лютого в повному обсязі 5 млрд гривень. За його словами, в наступному місяці потреба в них очікується на 1,5-2 млрд гривень менше.

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Глава уряду підкреслив, що КМУ значно спростив доступ до субсидій: більшість громадян отримують їх відразу після заявки.

Компенсацію за електроопалення отримують майже 572 тисяч споживачів, а середня субсидія становить близько 570 гривень.