Отруєння школярок таблетками: Міносвіти готує інформацію для батьків і вчителів про небезпечні челенджі в соцмережах

Міністерство освіти і науки відреагувало на небезпечний челендж, розповсюджуваний у соцмережах, через який діти п'ють спазмолітики.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міністерства.

"Ситуація в інтернеті є дуже небезпечною і швидко змінюється, тому маємо постійно відслідковувати нові тенденції в цифровому середовищі, вчасно на них реагувати та підвищувати обізнаність батьків, вчителів та дітей щодо можливих ризиків", - зазначили в Міносвіти.

Міносвіти готує інформацію для батьків і вчителів щодо найбільш поширених серед підлітків і небезпечних челенджів у мережах, а також формує поради, як про це говорити з дітьми, які правила існують щодо користування інтернетом і соціальними мережами.

"Хочемо повідомити, що діють телефони гарячих ліній, за якими діти можуть отримати психологічну підтримку в разі, якщо вони потрапили в ризиковані для здоров'я ситуації, в тому числі випадки, пов'язані з соціальними мережами", - йдеться в повідомленні.

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Національна дитяча гаряча лінія:

0-800-500-225 (безкоштовно зі стаціонарних)

116111 (безкоштовно з мобільних)

Безкоштовна цілодобова гаряча лінія для жертв домашнього насильства – 15-47

Безкоштовна Національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства – 116-123

Чат-бот "КІБЕРПЕС" в Telegram і Viber допоможе дізнатися про те, як діяти дітям, батькам і вчителям в разі кібербулінгу й анонімно отримати допомогу.

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Нагадаємо, 16 лютого в Київській ОДА повідомили, що в Боярці в академічному ліцеї "Гармонія" дві учениці сьомого класу отруїлися невідомими речовинами, внаслідок чого одна дівчинка померла.

Пізніше в поліції уточнили, що дівчата подивилися відео в одній із популярних соціальних мереж із закликом спробувати медичний препарат. На перерві учениці придбали в аптеці "Дротаверин" і прийняли кожна по 40 таблеток у приміщенні школи.

За фактом отруєння школярок розпочато кримінальне провадження за частиною 3 статті 120 Кримінального кодексу України - доведення до самогубства неповнолітніх.