Туристичний автобус із 60 пасажирами потрапив у ДТП в Єгипті: серед постраждалих троє громадян України, їх госпіталізовано

У Єгипті сталася ДТП за участю туристичного автобуса, постраждали троє українців.

Про це у Twitter повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко, передає Цензор.НЕТ.

"На трасі Шарм ель-Шейх - Каїр туристичний автобус потрапив у ДТП. Наразі відомо про трьох постраждалих громадян України. Вони госпіталізовані. Українські консули взаємодіють із місцевою владою для надання консульської допомоги українцям та з’ясування усіх обставин аварії", - написав він.

Як повідомляє РБК-Україна, за словами посла України в Єгипті Євгена Микитенка, аварія за участю туристичного автобуса сталася 19 лютого приблизно о 6 ранку.

"В автобусі було до 60 туристів з різних країн. Скільки туристів з України, поки точно невідомо. Найімовірніше, водій автобуса не впорався з керуванням. Також іноді буває, що водії недосипають, мало сплять. Можливо, це було причиною", - заявив посол в ефірі "Україна 24".

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Він зазначив, що один з українців зазнав важкої травми двоє інших - більш легких.