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Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль

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Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль
Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що епідемія коронавірусу розвивається в Івано-Франківській області дуже швидкими темпами. Він заявив, що регіон палає від епідемії.

Про це він заявив у ході Години запитань до Кабінету Міністрів у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Івано-Франківська область сьогодні посідає перше місце в антирейтингу. Епідемія розвивається в області та місті Івано-Франківськ дуже швидкими темпами. На жаль, цьогоріч місцевою владою не було зроблено жодного кроку, щоб зупинити цю епідемію. Івано-Франківська область сьогодні фактично палає від епідемії коронавірусу", - сказав прем'єр-міністр.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    как неожиданно...
    Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5944 Ивано-Франковская область пылает от эпидемии коронавируса, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 7259

    ...
  • Andriy Kalnyshevsky
    К сожалению, в этом году местными властями не было сделано ни одного шага, чтобы остановить эту эпидемию.

    Вот и крайние. Чемпионы-вакцинаторы нипричем...
  • Shu Shu
    Местные власти? Шел третий месяц зеВакцинации от зеленой власти..
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