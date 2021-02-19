Івано-Франківська область палає від епідемії коронавірусу, - Шмигаль

Глава уряду Денис Шмигаль заявив, що епідемія коронавірусу розвивається в Івано-Франківській області дуже швидкими темпами. Він заявив, що регіон палає від епідемії.

Про це він заявив у ході Години запитань до Кабінету Міністрів у Верховній Раді, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Івано-Франківська область сьогодні посідає перше місце в антирейтингу. Епідемія розвивається в області та місті Івано-Франківськ дуже швидкими темпами. На жаль, цьогоріч місцевою владою не було зроблено жодного кроку, щоб зупинити цю епідемію. Івано-Франківська область сьогодні фактично палає від епідемії коронавірусу", - сказав прем'єр-міністр.

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