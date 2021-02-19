Рада збереться на позачергове засідання у вівторок: Очікується розгляд пропозиції Зеленського до закону про держслужбу

Верховна Рада збереться на позачергове засідання наступного тижня. Очікується розгляд пропозиції президента до закону про держслужбу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Telegram заявив нардеп "Слуги народу" Олександр Качура.

"У вівторок о 12:00 буде позачергове засідання ВР. Порядок денний пізніше", - йдеться в повідомленні.

Як передає "РБК-Україна", нардепи, найімовірніше, розглядатимуть пропозиції президента до закону про держслужбу, який він ветував.

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук повідомила: "Ми очікуємо, що наступного тижня Рада збереться на позачергове засідання. У вівторок або середу. Треба буде проголосувати за законопроєкт про держслужбу з урахуванням пропозицій президента, щоб розблокувати роботу міністерства енергетики та виплати заробітної плати".

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