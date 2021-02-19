"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович
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Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні нібито розгляне націоналізацію компанії Roshen.
Про це на сторінці в мережі Facebook написав радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.
"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - йдеться в його повідомленні.