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"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович

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"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович
Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні нібито розгляне націоналізацію компанії Roshen.

Про це на сторінці в мережі Facebook написав радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - йдеться в його повідомленні.

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На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації Рошен, - Арестович 01

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Топ коментарі

  • Червона рута
    а ДТЕК слабО?
  • wake up-UA
    "На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович - Цензор.НЕТ 6103
  • Garinich
    По-моему, арестович просто имбицыл.
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