"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - Арестович

Рада національної безпеки і оборони України на сьогоднішньому засіданні нібито розгляне націоналізацію компанії Roshen.

Про це на сторінці в мережі Facebook написав радник української делегації в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Олексій Арестович, передає Цензор.НЕТ.

"На сьогоднішньому засіданні РНБО розглядатиметься націоналізація корпорації "Рошен", - йдеться в його повідомленні.

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