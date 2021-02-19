Рада заборонила депутатам місцевих рад голосувати за наявності конфлікту інтересів

Верховна Рада остаточно заборонила голосування депутатів місцевих та обласних рад в умовах конфлікту інтересів.

Відповідний законопроєкт №3034а з пропозиціями президента Володимира Зеленського народні депутати схвалили 287 голосами, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Закон передбачає, що сільський, селищний, міський голова, секретар, депутат сільської, селищної, міської ради, голова, замглави, депутат районної, обласної, районної у місті ради публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу. Він не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

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Якщо неучасть таких осіб у голосуванні призведе до втрати повноважності ради, іншого колегіального органу, то вони можуть взяти участь в ухваленні рішення. Однак за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів у ході засідання колегіального органу.

"Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов'язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу", - передбачає закон.