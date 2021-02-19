22 лютого Рада ЄС із закордонних справ обговорить тему Росії, а Боррель розповість про поїздку в Москву, - МЗС Німеччини
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Рада ЄС із закордонних справ, в засіданні якої візьме участь глава МЗС ФРН Гайко Маас, 22 лютого обговорить тему Росії.
Про це повідомила офіційний представник МЗС Німеччини Марія Адебар, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Міністр Маас візьме участь у засіданні, в порядку денному засідання, серед іншого, стоїть тема Росії", - сказала Адебар журналістам в Берліні в п'ятницю.
За її словами, верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель на засіданні розповість про свою поїздку до Москви.
Раніше з посиланням на видання Bloomberg повідомлялося, що рада ЄС із закордонних справ 22 лютого може дати "зелене світло" процесу затвердження санкцій проти Росії.