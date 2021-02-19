Рада збільшила штрафи за випалювання сухої трави
Редакція документа до першого читання передбачала зміни в Кодекс про адміністративні правопорушення. Штрафувати пропонували за знищення або пошкодження рослинності, випалювання сухої рослинності або її залишків на землях водного фонду, в тому числі в прибережних захисних смугах та на островах, зайнятих лісами, смугах відводу, берегових смугах водних шляхів, пише РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Карати адмінстягненнями хотіли також за випалювання торфовищ і порушення вимог пожежної безпеки в зоні відчуження.
Штрафи планували встановити на рівні від 3060 до 30600 гривень.
Однак до другого читання з документа прибрали всі штрафи.
Тепер цей закон лише забороняє випалювання сухої рослинності або її залишків без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Відповідальність за порушення заборони в цьому документі не прописана.