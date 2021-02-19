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Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь зі 120-мм міномета в районі Зайцевого, втрат немає, - Міноборони

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Від початку доби найманці РФ відкривали вогонь зі 120-мм міномета в районі Зайцевого, втрат немає, - Міноборони
Від початку поточної доби, станом на 12:00, зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Так, на луганському напрямку, поблизу населеного пункту Зайцеве ворог відкривав вогонь у бік українських воїнів, використовуючи міномет 120-мм калібру.

"Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

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