Українські правоохоронці повідомили про підозру кримчанину, який брав участь в окупації півострова, - прокуратура
"Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний, починаючи з лютого 2014 року, був активним учасником незаконної організації "Автоканал Севастополя", яка, через власні канали зв'язку координувала роботу НЗФ "Самооборона Севастополя" і сприяла окупації Кримського півострова, зокрема, здійснюючи нагляд за штабом військово-морських Сил Збройних Сил України та іншими військовими частинами України в Севастополі", - повідомляє прокуратура АРК та м.Севастополь у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що підозрюваний безпосередньо координував діяльність осіб, які несли службу на незаконно створених блок-постах поблизу м. Севастополя, зокрема, щодо здійснення незаконних перевірок документів громадян, обшуків їхніх транспортних засобів, а також затримання проукраїнські налаштованого населення півострова.
"Разом з тим, цей громадянин спільно з іншими учасниками "автоканалу" під час проведення "загальнокримського референдуму" здійснював спостереження та патрулювання на дільницях, де відбувалось голосування", - повідомляють у прокуратурі.
На цей час прокуратура автономії готує клопотання про обрання щодо підозрюваного запобіжного заходу.