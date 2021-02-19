Корнієнко про американських лобістів для "Слуги народу" за $50 тис.: Партія нікого не наймала
Про це сказав заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко в коментарі журналістам, відповідаючи на питання Цензор.НЕТ щодо угоди з американською компанією.
"Ніхто нікого не наймав. Партія таких договорів не підписувала. Є, наскільки я розумію, меморандум про співпрацю між фракцією "Слуга народу" за підписом голови фракції Давида Арахамії і певного ГО ("Центр трансатлантичної взаємодії та діалогу". – Ред.), яке згадується в цій статті. Є стосунки між фракцією і ГО. Що там діє ГО – це треба розбиратися… Партія послуги жодних лобістів не замовляла", - сказав Корнієнко.
На уточнення про те, чого стосуються відносини партії і згаданої ГО, Корнієнко зауважив, що про це "краще запитати в Арахамії".
Раніше ЗМІ повідомили, що для "Слуг народу" найняли американських лобістів за $50 тис. на місяць для налагодження відносин зі США та ЄС.