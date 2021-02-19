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Якщо сьогодні Рада не ухвалить зміни до закону про держслужбу, Зеленський наполягатиме на проведенні позачергового засідання, - Мендель

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Якщо сьогодні Рада не ухвалить зміни до закону про держслужбу, Зеленський наполягатиме на проведенні позачергового засідання, - Мендель
Президент Володимир Зеленський відстоює необхідність проведення конкурсів на зайняття посад на державній службі.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці заявила речниця президента Юлія Мендель, інформує Цензор.НЕТ.

"Якщо сьогодні не буде внесено змін у Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби", то будуть неможливими виплати для працівників багатьох галузевих груп, серед іншого шахтарів, енергетиків, та всіх, чиї виплати погоджуються в межах усталеної процедури через відповідні міністерства та державні відомства. Відповідна процедура свого часу була заблокована непродуманими правками та має бути виправлена​​", - підкреслює Мендель.

"Якщо сьогодні закон, який виправляє ситуацію на ринку праці і водночас відновлює державні конкурси на посади, не буде проголосований, Президент України наполягатиме на проведенні позачергового засідання парламенту наступного тижня. Володимир Зеленський відстоює необхідність проведення конкурсів на зайняття посад державної служби", - підсумувала вона.

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