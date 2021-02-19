ДБР розслідує можливу службову недбалість голови Луганської ОДА Гайдая в справі про пожежі, - "слуга народу" Ткаченко

Факти можливої службової недбалості голови Луганської військово-цивільної адміністрації (ВЦА) Сергія Гайдая про бездіяльність при розподілі витрачених в 2018-2020 роках коштів Державного фонду охорони довкілля будуть вивчені в досудовому розслідуванні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив член тимчасової слідчої комісії (ТСК) парламенту з розслідування причин виникнення масштабних пожеж у Луганській області в 2020 році Максим Ткаченко (фракція "Слуга народу").

"Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом можливої ​​службової недбалості голови Луганської ВЦА щодо бездіяльності при розподілі витрачених в 2018-2020 роках коштів Державного фонду охорони довкілля. Про це ДБР поінформувало членів ТСК", - розповів Ткаченко.

За його словами, у відповідь на запит ТСК ДБР також поінформувало, що шести посадовим особам підрозділів Головного управління державної служби з надзвичайних ситуацій України в Луганській області повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

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Керівник ТСК нардеп "Слуги народу" Руслан Горбенко розповів, що зараз у ТСК вже багато інформації, а "після кожного засідання стають відомі нові факти".

Нагадаємо, на території Луганської області протягом тижня тривало гасіння пожеж в природних екосистемах, які виникли 30 вересня та 1 жовтня 2020 року. Найбільш складна обстановка склалася вздовж лінії розмежування на території Станично-Луганського, Новоайдарського, Сєвєродонецького районів, де в зону ураження потрапило 32 населені пункти.

Під час ліквідації лісових пожеж виявлено тіла 11 осіб, з яких 3 людини загинули в результаті отруєння димом, 1 людина - від отриманих опіків, 3 людини - в результаті серцевих нападів, 4 людини - причина загибелі встановлюється. Також постраждало 19 осіб (в тому числі 3 співробітники ДСНС).

Пізніше стало відомо, що ДБР розслідує можливу службову недбалість чиновників ДСНС.