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Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить

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Кремль про плани США ввести нові санкції проти "Північного потоку-2": Сподіваємося "здорове бачення" переважить
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував статтю Bloomberg про можливе введення санкцій проти російських компаній і осіб, які пов'язані з будівництвом газопроводу "Північний потік-2".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Ведомости".

"Ми сподіваємося, що здорове бачення ситуації переважить у наших співрозмовників і ми не будемо далі йти по дорозі санкційного тиску, який насправді вже неодноразово продемонстрував свою неефективність", - сказав Пєсков.

Прессекретар Путіна зазначив, що ще не відомо, про які санкції саме йдеться.

Нагадаємо, видання Bloomberg писало, що США представлять доповідь про нові додаткові санкції щодо російського газопроводу "Північний потік-2". Доповідь буде представлений вже в п'ятницю, 19 лютого.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні США оприлюднять доповідь про нові санкції проти "Північного потоку-2", - Bloomberg

Раніше група членів американського Конгресу США звернулася до держсекретаря Ентоні Блінкена з вимогою надати відомості про плани з введення санкцій проти газопроводу "Північний потік-2".

Конгресмени впевнені, що завершення будівництва Nord Stream 2 дозволить режиму Путіна використовувати російські енергетичні ресурси як зброю, щоб чинити політичний тиск по всій Європі.

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Топ коментарі

  • des_104
    пффф. конечно возобладает. ещё больше полезных и приятных санкций. Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 1563
  • арлекино пианист
    Знайомтесь,це Артьомка Дмитрук-Слуга Народу В передвиборч\штабі зе мав прізвисько "Гантеля" Цей додік не знає ім'я прем'єра,за якого голосував Воно на стільки "розумне",що в Інсті викладає фоточки із російським триколором на плечі та Парєчєнковим у "ВК"
    Кремль о планах США ввести новые санкции против "Северного потока-2": Надеемся "здравое видение" возобладает - Цензор.НЕТ 272
  • Благо Вещатель
    Так санкции и есть здравый смысл)))
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