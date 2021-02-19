Рада може зібратися на позачергове засідання наступного тижня, - Разумков

Верховна Рада може зібратися на позачергове пленарне засідання на початку наступного тижня.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив голова парламенту Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ.

"Низка народних депутатів виступила з пропозицією провести позачергове засідання. Як тільки вони зберуть необхідну кількість підписів - не пізніше як у 3-денний термін таке засідання буде скликане. Ймовірно, воно відбудеться на початку наступного тижня.

Є пропозиція від депутатів розглянути на ньому вето Президента на Закон щодо відновлення конкурсів на державну службу", - написав Разумков.

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