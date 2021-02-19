Зеленський пропонує повернути в.о. всі повноваження міністра на необмежений період, більшість фракцій це не будуть підтримувати, - Шкрум

Більшість фракцій у парламенті не будуть підтримувати пропозиції президента Володимира Зеленського до законопроєкту №4531 щодо держслужби, які пропонують повернути всі повноваження виконуючим обов’язків міністрів.

Про це розповіла у коментарі кореспонденту Цензор.НЕТ нардеп "Батьківщини" Альона Шкрум.

"Вони пропонують у своєму вето прибрати всі обмеження. Тобто в.о. міністра зможе виконувати все, як міністр нескінченно довго. Не 30 днів, не 60, а нескінченно і далі немає жодних обов’язків якось цю ситуацію врегульовувати (як було у нас, що прем’єр зобов’язаний протягом 30 днів хоча б внести кандидатуру в зал). Ну от вони повертають все це до країни виконуючих обов’язків, коли половина уряду реально може бути в.о, тому що парламенту голосів на кандидатури немає, а кандидатури, на які є голоси – ніхто не пропонує", - сказала Шкрум.

За її словами, "Батьківщина" точно за ці пропозиції президента не буде голосувати.

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"Наскільки я знаю, "Голос", "За майбутнє", "ЄС" та ОПЗЖ також голосувати за це не будуть. Частина позафракційних депутатів і не позафракційних, які розуміють значення цієї історії, теж не будуть підтримувати", - вважає Шкрум.