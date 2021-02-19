Новини • Силовики

Правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і не можуть повернути після зняття арешту, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка

10 14234
Правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і не можуть повернути після зняття арешту, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка
Реагуючи на скарги бізнесу, в раді бізнес-омбудсмена фіксують випадки, коли правоохоронці не виконують рішення слідчих суддів, тому що втрачають заарештовані під час обшуку кошти.

Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповіла заступниця бізнес-омбудсмена Тетяна Коротка.

Вона пояснила, що ця проблема описана у звіті, підготовленому радою бізнес-омбудсмена. Там же виписані рекомендації органам влади щодо поліпшення ситуації.

"До нас звертаються у випадках, коли рішення не виконуються або виконуються не повністю. Тому в звіті ми пропонуємо уточнити норми КПК, прописавши терміни, в які такі рішення повинні виконуватися, - сказала Коротка. - Наприклад, під час обшуку вилучили якесь майно, яке не є доказом у кримінальному провадженні.

Читайте також: Ми отримали понад 200 скарг про невиконання судових рішень, - заступниця бізнес-омбудсмена Коротка

Адвокати отримали рішення про його повернення. А потім це майно і рішення "зависає". Бувають навіть випадки, коли правоохоронці втрачають гроші, вилучені під час обшуку, і тому нічого не можуть повернути. Нещодавно у нас була справа, коли втратили партію сигарет".

Топ коментарі

  • mrSmith
    Если "потерянные" деньги, будут возмещать из своего кармана, все очень быстро наладится.
  • Благо Вещатель
    Я могу подсказать где искать "потерянные" деньги))))
  • Ahmed Nunji
    "Там же выписаны рекомендации органам власти по улучшению ситуации."

    Поки не посадять кількох хитрожопих, які "загубили" гроші, всі ці рекомендації до одного місця. Чи вона дійсно вірить, що вони їх *******?
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини