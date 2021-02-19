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У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський

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У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський
У Польщі нині спостерігається вже третя хвиля коронавірусу. Однак поки не можна спрогнозувати її масштаб.

Про це RMF24 заявив глава Міністерства охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Абсолютно точно ми вже маємо третю хвилю. Це не те, що чекає нас у майбутньому. У нас вже третя хвиля. Питання в тому, якого масштабу вона буде" - підкреслив Недзельський.

На запитання, чи має уряд оцінки того, якою може бути ця третя хвиля найближчим часом, він пояснив, що розвиток пандемії зумовлений двома критичними факторами, і найважливішим є поширення так званої британської мутації.

"Друга річ є дещо менш конкретною, оскільки йдеться про певну соціальну дисципліну", - сказав він.

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Топ коментарі

  • belge
    У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський - Цензор.НЕТ 2351 Наверное-таки вакцина на подходе. А очередь никто не занимает. Вызывайте Голубовскую. Пусть вступает с рассказами, про санитаров. валящихся с ног и про умерших от вируса, которые в больницах аж из окон торчат.
  • wittmann1980
    Масштаб волны зависит исключительно от заинтересованности фарм-компаний производящих вакцины. Сколько проплатят - так сильно и напугают, статистику подкрутят и будет вам волна, третья...пятая...пятидесятая. Вакцинки надо продвигать на перманентном уровне, недостаточно вакцинировать основные заболевания при рождении, необходимо подсадить всех людей на "абонплату".
  • Підлога Маккартні
    нужно подождать с пол года после массовой вакцЫнации и посмотреть какие будут результаты. Если все ок, то можна и самим колоться, а если будет хреново то еще будете благодарить Степана Максимова!!!
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