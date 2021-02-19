У Польщі ми вже маємо третю хвилю коронавірусу. Питання в тому, якого масштабу вона буде, - глава МОЗ Недзельський

У Польщі нині спостерігається вже третя хвиля коронавірусу. Однак поки не можна спрогнозувати її масштаб.

Про це RMF24 заявив глава Міністерства охорони здоров'я Польщі Адам Недзельський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Абсолютно точно ми вже маємо третю хвилю. Це не те, що чекає нас у майбутньому. У нас вже третя хвиля. Питання в тому, якого масштабу вона буде" - підкреслив Недзельський.

На запитання, чи має уряд оцінки того, якою може бути ця третя хвиля найближчим часом, він пояснив, що розвиток пандемії зумовлений двома критичними факторами, і найважливішим є поширення так званої британської мутації.

"Друга річ є дещо менш конкретною, оскільки йдеться про певну соціальну дисципліну", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі зафіксували 11 смертей після COVID-щеплення, всього вакцинували понад 1,7 млн ​​осіб