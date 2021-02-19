Від початку війни на Донбасі загинули понад 13 тис. осіб, приблизно 33 тис. - поранено, - ООН
Про це повідомили в Організації Об'єднаних Націй, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Такі дані були представлені управлінням верховного комісара ООН з прав людини за період із 14 квітня 2014 року по 31 січня 2021 року.
Так, загальна кількість людських втрат через конфлікт на Донбасі становить 42-44 тисячі осіб:
- 13,1-13,3 тисячі загиблих (щонайменше 3375 цивільних, приблизно 4150 українських військових і 5700 бойовиків);
- 29,5-33,5 тисячі поранених (7-9 тисяч цивільних, 9,7-10,7 тисячі українських військових і 12,7-13,7 бойовиків).
Зазначається, що протягом усього періоду конфлікту на цивільних осіб припадає 25-25% від загальної кількості загиблих, і такий же відсоток поранень.
"Варто зазначити, що це співвідношення за роки суттєво змінилося: із 33-34 відсотків у 2014 році (одна загибла цивільна особа на двох загиблих українських солдат або членів збройних груп), до 4-5 відсотків у 2019-2020 роках", - повідомили в ООН.
До статистики смертей військових зарахували також і випадки, які не пов'язані безпосередньо з військовими діям - через необережне поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди, хвороби під час служби в зоні конфлікту, вбивства і самогубства. Загалом це приблизно 30% від загальної кількості смертей.