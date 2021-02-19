"ЄС" лідирує в рейтингу партій з 19,2%, у ОПЗЖ - 17,8%, у СН - 17,6%, - опитування КМІС і СОЦИС

"Європейська Солідарність" закріпилася на лідерській позиції.

Про це свідчить спільне опитування, яке провели СОЦИС та КМІС з 11 по 16 лютого 2021 року, передает Цензор.НЕТ.

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Якби парламентські вибори відбувалися найближчої неділі, за "Євросолідарність" готові проголосувати 19,2% серед тих, хто визначився і піде на вибори. Інші партії: ОПЗЖ –17,8%, партія "Слуга Народу" – 17,6%, ВО "Батьківщина" - 11,4%, "Сила і Честь– 8,5%, "Українська стратегія Гройсмана" – 5,3%, Радикальна партія Олега Ляшка 4,8%, ВО "Свобода" 3,4%, Партія Шарія - 2,9%, "Голос" - 2,8%, "За мабутнє" – 2,7%.

Це вже не перше соціологічне дослідження КМІС, в якому фіксується вихід на перше місце в партійному рейтингу "Європейської Солідарності". Цю тенденцію зафіксувало також опитування, проведене 5-7 лютого 2021 року. Практично одночасно подібний результат показало опитування дослідницького агентства InfoSapiens (ребрендинг відомої GfK Україна). "Європейська Солідарність" у порівнянні з результатами дострокових парламентських виборів 2019 року збільшила підтримку фактично в 2,5 рази, натомість підтримка "Слуги Народу" впала майже в 2,5 раза.

Дивіться також: Рейтинг партій: "ЄС" - 23%, "СН" - 23%, ОПЗЖ - 21,8%, "Батьківщина" - 13,7%, - опитування Info Sapiens. ІНФОГРАФІКА

Опитування проводилось 11 - 16 лютого 2021 року. Метод збору первинної соціологічної інформації — телефонне інтерв’ю CATI (computer-assisted telephone interviews). Дослідження проводилось по всій території України (в усіх областях та м.Київ), окрім окупованих територій АР Крим, частини Донецької та Луганської областей. Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші за 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу країни на регіони. Силами двох дослідницьких центрів (СОЦИС та КМІС) загалом було опитано 3000 респондентів – по 1500 кожний із центрів. Середня тривалість одного інтерв'ю склала 9 хвилин. Статистична похибка вибірки (довірчий інтервал) становить +/– 1,8%.