Новини • Агресія Росії проти України, Оборона

На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн

5 74632
На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн
Цього року будівництво одного корвета для Військово-Морських Сил України буде профінансовано на 3,8 млрд гривень.

Про це свідчить Паспорт бюджетної програми Міністерства оборони України на 2021 р., як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

Витрати на придбання одного корвета, поставка якого відбудеться в наступних бюджетних періодах, профінансується в 2021 році на суму в 3,788 млрд гривень (близько 137 млн ​​доларів).

Ці гроші підуть на фінансування будівництва корвета типу Ada, який розроблений у Туреччині і запланований до будівництва для потреб ВМС ЗС України.

Урочиста закладка корабля відбудеться через кілька місяців, про що раніше заявив командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

Також дивіться: Катери класу Island надійдуть до України морським шляхом до кінця першого півріччя 2021-го. ФОТОрепортаж

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Экселенц Гниличкив
    Шоб только не переборщили с технологией "Стелс". А то миллиарды уйдут, а корвет получится настолько невидимым, что его отыскать не смогут.
  • Andy Jumeirach
    137 лямов баков...
    вот николаевские корабелы неслыханно обрадуюцца На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 3252
    они пригласят на торжествественную закладку много много инвест нянь и даже поддутых карабельных сосен На строительство корвета для ВМС Украины в 2021 году будет выделено 3,8 млрд грн - Цензор.НЕТ 6699
  • Igor Bogolyubov
    Базу НАТО - в кожну хату!
    После аннексии крымского полуострова «зелеными человечками» и спецназом ЧВК «Вагнера», Геленджикский обнулёныш начал «борзеть» и арестовывать в нейтральных водах Черного моря за 12-и мильной зоной не только украинские корабли и брать в плен украинские экипажи вместе с собакой Джесси, но и останавливать для досмотра в Азовском море даже турецкие торговые суда, идущие с грузом в украинские порты Мариуполь и Бердянск. Православные россияне с автоматами Калашникова, как и пираты Сомали, высаживаются на борт иностранного судна, осматривают корабельные помещения, изучают в каютах экипажа содержимое ящиков письменных столов, фотографируют страницы из судового журнала на капитанском мостике и при удобном случае крадут пачку сигарет на столе у вахтенного штурмана и допивают содержимое начатой банки «Пепси».
    Поведение кремлевского дяди Вовы в Азовском море не понравилось Президенту Турции BEY Реджепу ****** Эрдогану и он поручил Государственному оборонному концерну Турецкой Республики подписать Меморандум с Николаевским судостроительным заводом «Океан» о совместном строительстве пяти кораблей класса «корвет» типа «ADA» для Военно-морских сил Украины. Длина кораблей - 100 метров, ширина - 14,40, осадка - 3,90, водоизмещение 2400 тонн. Максимальная скорость хода около 30 узлов, дальность плавания 3500 миль, экипаж 100 человек. Вооружение составляют 76-мм орудие OTTO Melara, несколько крупнокалиберных пулеметов, до восьми противокорабельных ракет «Гарпун», ракетная система ПВО, два трехствольных торпедных аппарата для торпед Мк.46 и противолодочный вертолет S-70 Seahawk. Корветы будут оснащены самым современным радиоэлектронным оборудованием, радарами и боевыми системами обнаружения подлодок.
    Российские АПЛ - самые «шумные» субмарины. При погружении, на их борту работают десятки насосов, которые отводят от атомного реактора горячую воду и постоянно подают забортную воду для его охлаждения. Поэтому вычислить их нахождение даже на глубине сто метров не составляет никакой трудности.
    По Международным правилам торговое судно является суверенной территорией государства, которому оно принадлежит. Поэтому любая провокация Москвы против турецкого экипажа, рассматривается как атака на территорию Турции.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини