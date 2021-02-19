На будівництво корвета для ВМС України в 2021 році буде виділено 3,8 млрд грн

Цього року будівництво одного корвета для Військово-Морських Сил України буде профінансовано на 3,8 млрд гривень.

Про це свідчить Паспорт бюджетної програми Міністерства оборони України на 2021 р., як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Український мілітарний портал.

Витрати на придбання одного корвета, поставка якого відбудеться в наступних бюджетних періодах, профінансується в 2021 році на суму в 3,788 млрд гривень (близько 137 млн ​​доларів).

Ці гроші підуть на фінансування будівництва корвета типу Ada, який розроблений у Туреччині і запланований до будівництва для потреб ВМС ЗС України.

Урочиста закладка корабля відбудеться через кілька місяців, про що раніше заявив командувач ВМС України контрадмірал Олексій Неїжпапа.

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