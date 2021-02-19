Візит Борреля в Москву показав, що на європейську ввічливість РФ відповідає безцеремонною грубістю, - Кулеба
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС України.
Підкреслюється, що Кулеба відзначив два ключових факти, які не дозволяють говорити про можливу зміну підходів до РФ.
"Перший факт: Москва не зробила жодного конструктивного кроку назустріч нормалізації відносин, не дала жодних підстав говорити про зміну чинних п’яти принципів політики ЄС щодо Росії. Другий факт: зберігаючи конструктивну налаштованість, ЄС має бути готовим підвищувати ціну для Росії за порушення міжнародного права та прав людини", - зауважив міністр.
Кулеба переконаний, що санкційні механізми ЄС за порушення прав людини мають застосовуватися як до винних у репресіях проти опозиції та мирних протестувальників у Росії, так і до винних у злочинних діях РФ у тимчасово окупованому Криму.
"Візит верховного представника ЄС із закордонних справ Жозепа Борреля до Москви засвідчив, що на європейську ввічливість російська сторона відповідає безцеремонною грубістю", - зауважив він.
Кулеба також привітав рішення Естонії долучитися до Кримської платформи та подякував Естонії за підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також режиму санкцій ЄС проти РФ.