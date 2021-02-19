Тести. Штрафи. Два стволи: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять легалізацію зброї, підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху і ситуацію з COVID-19
Про це інформує Цензор.НЕТ.
Крім того, в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" обговорять екстрене засідання РНБО і чого від нього чекати.
Гостями студії стануть:
- Олексій Данілов, Секретар РНБО України;
- Давид Арахамія, голова фракції партії "СЛУГА НАРОДУ";
- Юлія Тимошенко, лідерка партії ВО "Батьківщина";
- Юрій Бойко, співголова фракції партії "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ";
- Ярослав Железняк, голова фракції партії "ГОЛОС";
- Артур Герасимов, співголова фракції партії "Європейська Солідарність";
- Кіра Рудик, голова партії "ГОЛОС";
- Михайло Радуцький, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ", голова Комітету ВР України з питань здоров’я нації;
- Михайло Цимбалюк, народний депутат, ВО "Батьківщина", генерал-лейтенант міліції України;
- Денис Монастирський, народний депутат, "СЛУГА НАРОДУ";
- Андрій Шараськін, народний депутат, "ГОЛОС";
- Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України;
- Олексій Мочанов, віцепрезидент Автомобільної федерації України, радник міністра оборони України (2014-2020);
- Георгій Учайкін, голова Української асоціації власників зброї.