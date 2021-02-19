Тести. Штрафи. Два стволи: на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять легалізацію зброї, підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху і ситуацію з COVID-19

Сьогодні, о 21:00 в студії соціально-політичного токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорюватимуть питання легалізації вогнепальної зброї , підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху, а також, чому в різних регіонах України така різна ситуація з поширенням COVID-19.