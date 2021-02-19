На співробітника генконсульства України в російському Петербурзі скоєно збройний напад

У Санкт-Петербурзі в Генеральному консульстві України у п’ятницю, 19 лютого, на військовослужбовця Держприкордонслужби, який виконує завдання з охорони закордонних дипломатичних установ України, напав невідомий чоловік.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

Нападник завдав прикордоннику два ножових поранення.

"Він виявився громадянином РФ. Чоловік без пояснення та видимих на те причин накинувся на військовослужбовця відразу, як йому відчинили двері. Лише завдячуючи реакції прикордонника, нанесені йому поранення виявилися не смертельними", - сказав Демченко.

Співробітники Генконсульства України негайно викликали на місце "швидку допомогу". До її приїзду інший військовослужбовець Державної прикордонної служби України надав пораненому всю необхідну первинну медичну допомогу.

Нападника затримано. Невдовзі на місце прибули слідчі. Попередньо відомо, що він був записаний на прийом в Генконсульство.

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