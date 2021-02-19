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Johnson&Johnson подала у ВООЗ заявку на екстрене використання своєї вакцини від коронавірусу

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Johnson&Johnson подала у ВООЗ заявку на екстрене використання своєї вакцини від коронавірусу
19 лютого американська компанія Johnson&Johnson подала заявку до Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на екстрене використання розробленої вакцини від коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляють західні ЗМІ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У компанії зазначили, що подача заявки є необхідною попередньою умовою для поставки вакцини в рамках програми COVAX.

На відміну від Pfizer та Moderna, вакцина від Johnson&Johnson дає стійкий імунітет від коронавірусу після однієї дози, а не двох. Крім того, вакцину компанії Johnson&Johnson легко транспортувати. Вона залишається придатною до застосування протягом двох років за зберігання в умовах -20 ºС і щонайменше три місяці за температури 2-8 ºС.

Згідно з проміжними результатами третьої фази випробувань вакцини в США та в семи інших країнах, однодозова вакцина показала ефективність у 66% у "запобіганні помірному та важкому захворюванню на COVID-19". У запобіганні "важчим симптомам" вакцина ефективна на 85%.

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Водночас показник ефективності вакцини в кожній країні був різним. Найкраще препарат спрацював у США - там він показав 72% ефективності у запобіганні помірному та важкому захворюванню, а в Південній Африці цей показник становив лише 57%. Передбачається, що причиною цього є виявлений у країні більш заразний штам вірусу.

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Топ коментарі

  • Valery Greff
    А шо. Шампунь тоже надо пристраивать...
  • BaktriyaKavkaz
    Немецкие ученые выступили с заявлением, что вирус создан в лабораториях Китая.Он искуственный - и произведен по приказу мирового правительства.Цель-"уколы отравленным зонтиком" Одновременно уменьшение численности,в первую очередь тех кому больше 65, а в некоторых странах -свыше 50лет обязательный укол.Здесь что вторая лига Цензора?Никого не видно.
  • РОКСОЛАНА ВЕЛИКАЯ
    Johnson & Johnson подала в ВОЗ заявку на экстренное использование своей вакцины от коронавируса

    Наивные люди! Разговаривать надо тет а тет...
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