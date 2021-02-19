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Чисельність і середні зарплати в ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

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Чисельність і середні зарплати в ЗСУ. ІНФОГРАФІКА
У Міністерстві оборони України затвердили паспорти бюджетних програм на 2021 рік. У розміщеному на сайті відомства наказі оприлюднена чисельність Збройних Сил та витрати на утримання особового складу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяІнформ.

Загальна кількість військових, держслужбовців і працівників ЗСУ становить 246 446 осіб. З них:

  • чисельність військовослужбовців становить - 195 626 осіб;
  • чисельність працівників на посадах військовослужбовців - 3 973 особи;
  • чисельність держслужбовців і працівників (без зазначених вище) - 46 846 осіб.

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Компенсацію за піднайом житла отримує 26 тис. військовослужбовців і їхніх сімей. Середній розмір виплати становить 3 413 гривень. Підйомна допомога при службовому переміщенні становить близько 28 000 грн.

Середня вартість підготовки одного військовозобов'язаного становить 3 217,2 грн, а призову резервістів - 5 913,6 грн.

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Топ коментарі

  • Старый зольдат
    Зато у нас учителя по 4 000 долярив в месяц получают. Без всяких Джибути и парашютов. Численность и средние зарплаты в ВСУ - Цензор.НЕТ 6142
  • Олександр Рем
    В році "мальдівського бариги". Численность и средние зарплаты в ВСУ - Цензор.НЕТ 4720
  • GoodWin
    Лариса Сарган:

    Вічно непрохідний Аталотій Гриценко програв суд І.Виннику. Він вимагав спростувати інформацію про розпродаж армії за час його перебування міністром оборони.
    Проти фактів не попреш, та ще й документів із власними підписами.

    Hellis:

    Аталотий Гриценко проиграл суд. Он таки обокрал армию на миллиарды. Но о том, что он подал в суд на своего "обидчика" написали почти все СМИ. А вот то, что ПРОИГРАЛ - тишина.
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