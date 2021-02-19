Чисельність і середні зарплати в ЗСУ. ІНФОГРАФІКА

У Міністерстві оборони України затвердили паспорти бюджетних програм на 2021 рік. У розміщеному на сайті відомства наказі оприлюднена чисельність Збройних Сил та витрати на утримання особового складу.