Шахрайка виготовляла вдома фальшиві довідки про проходження тесту на COVID-19 у Краматорську. За 4 місяці "заробила" понад 150 тис. грн, - Нацполіція. ФОТО

У Краматорську поліцейські ліквідували заклад, який надавав фальшиві довідки про відсутність коронавірусу. Підпільний "медичний" заклад організувала місцева мешканка. Довідка про відсутність захворювання коштувала 800 гривень. Викрили шахрайську схему ПЛР-тестування на Covid-19 працівники Краматорського районного управління поліції під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на департамент комунікацій Нацполіції.

Під час перевірки оперативної інформації поліцейські встановили, що з осені 2020 року в одній з квартир багатоповерхівки надають послуги з тестування на коронавірусне захворювання, де вказують неправдиву інформацію щодо результатів тестування за певну плату. У ході досудового розслідування правоохоронці встановили, що 42-річна жінка розмістила у мережі "Інтернет" оголошення про надання зазначених послуг нібито від імені однієї з офіційно зареєстрованих в Україні медичних компаній.

"Лабораторія" діяла під прикриттям, не мала жодних вивісок та інших позначень медичного закладу. Негативний результат з печаткою та підписом медика коштував 800 гривень, деяким клієнтам надавалася знижка.

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Під час обшуку у вказаному приміщенні поліцейські вилучили порожні бланки медичних установ, штампи та печатки різноманітних закладів у кількості 20 штук, чернетки с записами клієнтської бази, близько 30 готових довідок про проходження людиною тестування на наявність захворювання COVID-19 та чеки про їх оплату, ноутбуки, планшет та мобільний телефон.

"Організаторка шахрайської схеми переобладнала для клієнтів вхідну кімнату власної квартири. Довідки про проходження тесту на COVID-19 з негативним результатом фігурантка готувала в домашніх умовах. Бланки тестів роздруковувала на лазерному принтері, шаблони для роздрукування бланків знайшла в інтернеті, як і QR-код, який генерувала на сайті самостійно. Печатки підозрювана замовляла в інтернеті. Замовників довідок шукала й серед клієнтів туристичних агентств. Людина не знала, що "на руки" отримує фальшивий результат", - підкреслюють в Нацполіції.

Зазначається, що за чотири місяці шахрайка встигла "заробити" орієнтовно понад 150 тисяч гривень. За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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