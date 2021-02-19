Охоронець столичного супермаркету, який ударив хлопця металевою палицею по обличчю, засуджений до 150 годин громадських робіт, - прокуратура

Оголошено обвинувальний вирок охоронцю столичного супермаркету, який заподіяв тілесні ушкодження 20-річному відвідувачу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Інцидент стався на початку жовтня 2018 року в Оболонському районі столиці. Чоловік, перебуваючи на посаді інспектора з безпеки супермаркету, під час словесної перепалки з групою юнаків, взяв металеву палицю та завдав удару в обличчя одному із них. В результаті 20-річний хлопець дістав травми у вигляді травматичного вивиху та злому зубів верхньої щелепи.

За наслідками досудового розслідування охоронцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я).

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За результатами судового розгляду вироком Оболонського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та засуджено до покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.

Також частково задоволено цивільний позов потерпілого до супермаркету, який за дії підлеглого має відшкодувати юнаку понад 100 тис. грн.