Новини

Охоронець столичного супермаркету, який ударив хлопця металевою палицею по обличчю, засуджений до 150 годин громадських робіт, - прокуратура

6 42822
Охоронець столичного супермаркету, який ударив хлопця металевою палицею по обличчю, засуджений до 150 годин громадських робіт, - прокуратура
Оголошено обвинувальний вирок охоронцю столичного супермаркету, який заподіяв тілесні ушкодження 20-річному відвідувачу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Інцидент стався на початку жовтня 2018 року в Оболонському районі столиці. Чоловік, перебуваючи на посаді інспектора з безпеки супермаркету, під час словесної перепалки з групою юнаків, взяв металеву палицю та завдав удару в обличчя одному із них. В результаті 20-річний хлопець дістав травми у вигляді травматичного вивиху та злому зубів верхньої щелепи.

За наслідками досудового розслідування охоронцю повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 125 КК України (умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У Запоріжжі покупець напав на охоронця супермаркету через зауваження про неправильно надіту маску: "Та набийте йому #бало!". ВIДЕО

За результатами судового розгляду вироком Оболонського районного суду міста Києва обвинуваченого визнано винним у вчиненні злочину та засуджено до покарання у вигляді 150 годин громадських робіт.

Також частково задоволено цивільний позов потерпілого до супермаркету, який за дії підлеглого має відшкодувати юнаку понад 100 тис. грн.

Топ коментарі

  • Петровный
    Опупеть! Вот они, наши т.н. "суды"! Улита едет, когда-то будет. Два с лишним года прошло с момента совершения явного преступления, и, наконец-то, приговор - пожурить или объявить выговор!. Как по мне, справедливее было бы дать парню такую же металлическую палку и позволить от души отоварить долбодятла. Долг платежом красен!
  • Лариса fb3d953c
    Такие сроки и такое наказание за нанесение увечий металлической палкой могут быть только в стране, где у власти геноциды.Это они дают за убийство 2 - 5 лет, это они выпускают из тюрем рецидивистов,это они ввергают страну в преступность и хаос. В США и Европе нигде нет таких мизерных сроков. Там жизнь человека ценится, а зеленые прохвосты на нее плюют.
  • Старый зольдат
    Всего то? А арматуриной по роже ему не будут бить? Жаль, очень жаль, что не будут.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини